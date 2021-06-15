Ирина Текслер поздравила с днем рождения львенка Симбу из челябинского приюта

Именинник получил большую порцию мяса

В фонде «Спаси меня» сегодня – именинник. Львенку Симбе исполнилось два года. Поздравить челябинского царя зверей приехала супруга губернатора Ирина Текслер. Имениннику она подарила большую порцию мяса, а со спасителем зверя Кареном Даллакяном обсудила отправку Симбы в Танзанию.

Львенок Симба поступил в приют диких животных Карена Даллакяна «Спаси меня» в марте прошлого года в очень тяжелом состоянии. Здесь он перенес несколько операций по кишечной непроходимости и переломам конечностей. Через месяц состояние его стало улучшаться. Сейчас молодой лев весит более ста килограммов, перенесенные им травмы практически не заметны.

Сегодня Симбе два года. История его восстановления продолжается, а специалисты пытаются отправить льва на родину, к условиям максимально приближенным к естественной среде африканского животного.

«Симбе нужен должный уход, он прошел огромное лечение. Я восхищаюсь нашим „Доктором Айболитом“, Карен сделал все возможное, чтобы спасти его от нерадивых хозяев. Животное проходило семь с половиной месяцев реабилитацию. Конечно, ему нужно вернуться на свою родину. Понятно, что в дикой природе он уже не выживет, и Челябинская область, хоть и два месяца живет в жаре, не Африка. Впервые в России львенок Симба отправиться на репатриацию в Танзанию, в центр спасения, образования и дикой природы Kilimanjaro Animal CREW. Мы будем следить за судьбой нашего челябинского львенка», — сказала Ирина Текслер.

Карен Даллакян рассказал, что трудности в отправкой животного еще в прошлом году возникли из-за юридических тонкостей. Таких прецедентов в России практически нет. Переговоры о переводе животного идут на самом высоком уровне. В центре уже ожидают челябинцев — льва Симбу и леопарда Еву.