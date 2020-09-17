Современные тепловизоры установили в медицинском университете

Прибор способен измерить температуру у десятков человек одновременно.

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В ЮУГМУ появились специальные тепловизоры. Приборы, позволяющие бесконтактно измерить температуру тела, появились в университет благодаря «Ростелекому».



Специалисты компании поставили в ВУЗе 2 комплекса: на входе в главное здание и в корпус № 2. Камеры могут измерить температуру у нескольких десятков человек одновременно, а также позволят избежать очередей на входе. За первую неделю подобный контроль в ЮУГМУ прошли около 12 000 человек. Отмечается, что при фиксации человека с повышенной температурой срабатывает световое и звуковое оповещение. При повторном срабатывании, студента или педагога направляют к специалистам.

Медицинский университет стал первым в области учебным заведением, в котором внедрили подобную технологию. Как отметил, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев, тепловизоры смогут обеспечить безопасность студентов и работников ВУЗа.

«Умное устройство определяет температуру с минимальной погрешностью и позволяет подключить систему распознавания лиц, чтобы потенциальный больной мог вовремя получить медицинскую помощь. Данные о людях с повышенной температурой можно хранить в облаке и отслеживать ситуацию из личного кабинета», — рассказал «Первому областному» директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев.

Отметим, системы тепловизионного контроля «Ростелекома» отметили и на международном уровне. Их внесли в список передовых методов реагирования на COVID-19, который был опубликован на платформе Международного союза электросвязи, являющегося специализированным учреждением ООН в данной области.