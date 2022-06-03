Лучшие работники здравоохранения Челябинской области получат премии губернатора

Выплата в 2022 году составит 50 тысяч рублей

В Челябинской области 50 сотрудникам системы здравоохранения присудили премии губернатора. За добросовестный труд им выплатят по 50 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Алексей Текслер.



Ежегодные премии губернатора Челябинской области, согласно опубликованному документу, работники здравоохранения получат за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, заслуги в развитии здравоохранения и медицинской науки по итогам 2021 года.

В списке получивших премии главы региона работников — главные врачи, заведующие отделениями, медицинские сестры, фельдшеры, лаборанты и другие сотрудники.

Напомним, в Челябинской области важнейшая задача в здравоохранении на сегодняшний день — это реализация президентской программы развития первичного звена. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в обращении к Заксобранию региона.

Особое внимание в регионе уделяют сохранению и поддержке медицинских кадров. В Челябинской области выделили 10 миллионов рублей на стажировку молодых врачей в ведущих больницах. Новой мерой поддержки первыми смогут воспользоваться участники «Академической тусовки».