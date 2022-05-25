10 млн на стажировки молодых врачей в ведущих больницах выделили в Челябинской области

Новой мерой поддержки первыми смогут воспользоваться участники «Академической тусовки»

В Челябинске сегодня, 25 мая, впервые организовали встречу ординаторов и ведущих врачей региона в формате «Академической тусовки». На мероприятии в отеле «Малахит» молодым специалистам, которые отработали в удаленных территориях год, дали возможность в неформальной обстановке найти себе наставников из числа опытных врачей и выиграть пять стажировок в ведущих многопрофильных больницах за счет областного правительства. На обучение кадров в бюджете заложено порядка 10 миллионов рублей.



Приглашение на «Академическую тусовку» получили 50 ординаторов, которые после обучения по целевому набору в Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ) уже год отработали в Челябинской области. Как рассказала общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер, посетившая мероприятие, праздник — своего рода благодарность молодым врачам от регионального правительства за готовность работать в регионе.

«Ни для кого не секрет, что существует дефицит медицинских кадров в Челябинской области и в целом в России. Губернатор Алексей Текслер уделяет особое внимание этой проблеме и считает ее решение приоритетным направлением работы. В регионе действует несколько программ поддержки: „Земский доктор“, „Земский фельдшер“, в том числе сейчас молодым специалистам будет интересна программа по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», — отметила Ирина Текслер.

Так, по системе непрерывного образования в Челябинской области уже подготовлено порядка 40 тысяч медиков. Также в прошлом году из областного бюджета было выделено 196 миллионов рублей на приобретение жилья для медиков.

Но, помимо материальной поддержки, как отметила общественный деятель, важно создать в Челябинской области медицинское профессиональное сообщество, в которое входят и молодые специалисты, и опытные наставники.

«Для этого состоялась „Академическая тусовка“. Это первый шаг по созданию большой ассоциации людей в белых халатах, которая всегда придет на помощь начинающим врачам», — добавила Ирина Текслер.

Кстати, программа поддержки молодых специалистов в области и привлечения их к работе за пределами Челябинска была скорректирована еще в 2019 году с приходом на должность губернатора Алексея Текслера. В приоритет поставили возможность профессионального роста для начинающих врачей и совершенствование навыков. Запрос на это поступил от самих выпускников Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ).

«Опрос выпускников медицинской академии тогда показал, что все материальные ценности для молодых врачей находятся уже на втором плане. Их мы сохранили, но дополнили программу возможностью прохождения стажировки для врачей в ведущих больницах. Это отдельная строка в бюджете — порядка 10 миллионов рублей. Но ковид тогда внес свои коррективы, и два года эту возможность не использовали. Сегодня жизнь возвращается в плановое русло. Решили отдать эту возможность тем, кто уже уехал работать в территории и для кого получение новых знаний играет важную роль», — рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Пять стажировок в ведущих многопрофильных больницах Челябинской области будет разыграно уже сегодня, 25 мая, в ходе «Академической тусовки». Как отметила Ирина Гехт, собравшихся на мероприятии молодых специалистов власти региона расценивают в качестве управленческого резерва системы здравоохранения.

«Готовы их подхватить, научить, чтобы они становились заведующими отделений, их заместителями в перспективе. Потому что на данный момент скамейка запасных на эти должности практически отсутствует», — добавила Ирина Гехт.