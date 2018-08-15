/ Карта Южного Урала появилась на «Лоскутном поле России»

Ее самостоятельно вышила рукодельница из Копейска.

Жительница Копейска Лариса Смирнова стала участницей международного фестиваля «Душа России». Она и еще 74 рукодельницы сделали настоящую карту страны, только вышитую на ткани. На каждом лоскутке, символизирующем область, край или республику, есть знаковые города, реки и горы и даже некоторые достопримечательности. Как рассказала Лариса Смирнова, она хотела уместить на своей вышивке все, что так дорого на Южном Урале, но из-за маленького формата не смогла уместить.

Планы были другие, я думала, что шаблон будет несколько больше, а он оказался примерно равен формату А4. Но я довольна, потому что вспомнила много о родине: как расположены города, сколько рек и озер, все достопримечательности края. Это возможность уникальная. — рассказала сайту «Первый областной» Лариса Смирнова.

Копейчанка — рукодельница со стажем. Она умеет шить игрушки, одеяла, но больше всего любит прихватки. Лариса Смирнова признается: увидеть кухонную принадлежность может в любом предмете, хоть в кусочке сыра, хоть в палитре художника. Потом рукодельница претворяет эти образы в жизнь.

Кстати, вдохновившись работой для международного фестиваля, Лариса Смирнова решила создать свою карту Челябинской области, большую и детальную.