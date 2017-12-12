/ Дизайн-код для рекламных поверхностей разрабатывают в Челябинске

Гостевые маршруты станут первыми, где вступят в силу нововведения.

В столице Южного Урала готовятся навести порядок. Унифицированный дизайн-код для рекламных площадей разрабатывают в Челябинске. Планируется, что уже с 1 февраля 2018 года новый регламент для вывесок начнет действовать на 27 гостевых маршрутах. Для остальных территорий нормативный документ вступит в силу к лету следующего года.



В первую очередь, нужно юридическое понятие тех вывесок, которые у нас будут. Второе — это размеры и координаты вывесок. И третье — кто за ними должен следить и обслуживать. Безусловно, это вопрос достаточно серьезный и требующий детального обсуждения, мы сейчас стартуем с тех правил, которые у нас уже существуют, но мы соберем дополнительные предложения, обсудим их с сообществом бизнесменов, с сообществом жителей, чтобы определить наиболее удобные варианты наведения порядка в городе. — передает «Business FM Челябинск» слова председателя комиссии по ЖКХ , благоустройству и природопользованию городской думы Дмитрий Холод.

Отметим, что аналогичный документ уже принят в Москве, Саратове и Новосибирске.