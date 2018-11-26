/ Рыжая воришка терроризирует копейчан

Красавица-лиса крадет домашнюю птицу у местных жителей.

Жители Копейска пожаловались на лису, которая ворует домашнюю птицу с их дворов. Как сообщает пост в группе во «Вконтакте», плутовки видели на улице Масленникова.

На втором участке с улицы Менжинского через Масленникова в поля лиса тащила курицу. Будьте начеку с живностью своей. Раз повадилась, теперь будет еще таскать. — рассказывает в своем посте участник сообщества «Подслушано Копейск».

Местные жители в комментариях с автором поста соглашаются — некоторые из них тоже успели заметить рыжую хищницу.

Отметим, если вы встретили лису в городе, необходимо помнить, что подходить к животному опасно. Не провоцируйте животное на нападение, не издавайте громких звуков, не кричите.

Если вас укусили, немедленно обратитесь в медицинское учреждение. Если у вас есть подозрение, что животное бешеное — необходимо позвонить в Ветеринарную клинику Копейского городского округа по телефону 393−00−81.