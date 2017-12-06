Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.69 -0.3 69.63 -0.28
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Правительство и «Единая Россия» займутся ликвидацией очередей в ясельные группы

Правительство и «Единая Россия» займутся ликвидацией очередей в ясельные группы

Владимир Путин приказал решить проблему как можно скорее.
сегодня в 14:05
  |  Общество

В конце ноября Президент России Владимир Путин рассказал, что из федерального центра в регионы в течение трех лет ежегодно будут выделяться по 10 миллиардов рублей для капитального ремонта и переоснащения детских поликлиник. Другой ключевой проблемой глава страны назвал очереди в ясельные группы детских садов.

Сделать это нужно как можно быстрее. Сейчас поступили заявления от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года. — подчеркнул Владимир Путин.

Эта задача стала партийным проектом «Единой России» «Детские сады — детям». Его координатор Лариса Тутова отметила, что первые позитивные результаты уже есть.

Проблема нехватки мест в детских садах для детей в возрасте от трех до семи лет остается в семи регионах России. Но специальная программа для таких регионов уже сформирована. В регионах нашла свой отклик практика возведения модульных детских садов — стратегия краткосрочного создания дополнительных мест в детских садах, в частности, в ясельных группах. — сказала Лариса Тутова.

Координатор добавила, что в реализации партпроекта сыграло роль совершенствование федерального законодательства и законодательства субъектов РФ, регулирующего вопросы качества и доступности дошкольного образования.

Отметим, что в Челябинской области реализацию проекта курирует начальник управления социальной политики аппарата ЗСО Светлана Лоскутова. Она заверила, что на Южном Урале местами в детсады обеспечены практически все дети.

Сейчас на Южном Урале 100% детей от 3 до 7 лет имеют доступ к дошкольному образованию. Этот результат необходимо сохранить. Что касается возрастной группы от года до 3 лет, то места в детских садах есть примерно для 80% малышей. Партийный проект ставит перед собой задачу повысить доступность образования и для этой категории ребят. — рассказала Светлана Лоскутова.

По ее словам, актуальной остается проблема в небольших населенных пунктах, где родители не могу доставить детей в детсад из-за его удаленности от дома.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
«Яндекс» определил десятку главных хитов уходящего года
сегодня в 16:01
«Яндекс» определил десятку главных хитов уходящего года
Происшествия
«Он тут был не один». Жители многоэтажки рассказали об упавшем с 12 этажа школьнике
сегодня в 15:56
«Он тут был не один». Жители многоэтажки рассказали об упавшем с 12 этажа школьнике
Общество
Современный торговый центр сменит старый рынок в Карабаше
сегодня в 15:46
Современный торговый центр сменит старый рынок в Карабаше
Хоккей
Голкипер «Трактора» Василий Демченко получил вызов в олимпийскую сборную
сегодня в 14:44
Голкипер «Трактора» Василий Демченко получил вызов в олимпийскую сборную
Общество
Челябинка вычислила мошенника после похищения пса
сегодня в 14:39
Челябинка вычислила мошенника после похищения пса
Общество
Праздничное открытие магазинов «Галамарт» пройдет в Челябинске и Чебаркуле
сегодня в 14:30
Праздничное открытие магазинов «Галамарт» пройдет в Челябинске и Чебаркуле
Общество
Правительство и «Единая Россия» займутся ликвидацией очередей в ясельные группы
сегодня в 14:05
Правительство и «Единая Россия» займутся ликвидацией очередей в ясельные группы
Общество
Челябинский видеоблогер в скетче высмеял синтольные «руки-базуки»
сегодня в 13:46
Челябинский видеоблогер в скетче высмеял синтольные «руки-базуки»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна