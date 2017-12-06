/ Правительство и «Единая Россия» займутся ликвидацией очередей в ясельные группы

Владимир Путин приказал решить проблему как можно скорее.

В конце ноября Президент России Владимир Путин рассказал, что из федерального центра в регионы в течение трех лет ежегодно будут выделяться по 10 миллиардов рублей для капитального ремонта и переоснащения детских поликлиник. Другой ключевой проблемой глава страны назвал очереди в ясельные группы детских садов.



Сделать это нужно как можно быстрее. Сейчас поступили заявления от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года. — подчеркнул Владимир Путин.

Эта задача стала партийным проектом «Единой России» «Детские сады — детям». Его координатор Лариса Тутова отметила, что первые позитивные результаты уже есть.

Проблема нехватки мест в детских садах для детей в возрасте от трех до семи лет остается в семи регионах России. Но специальная программа для таких регионов уже сформирована. В регионах нашла свой отклик практика возведения модульных детских садов — стратегия краткосрочного создания дополнительных мест в детских садах, в частности, в ясельных группах. — сказала Лариса Тутова.

Координатор добавила, что в реализации партпроекта сыграло роль совершенствование федерального законодательства и законодательства субъектов РФ, регулирующего вопросы качества и доступности дошкольного образования.

Отметим, что в Челябинской области реализацию проекта курирует начальник управления социальной политики аппарата ЗСО Светлана Лоскутова. Она заверила, что на Южном Урале местами в детсады обеспечены практически все дети.

Сейчас на Южном Урале 100% детей от 3 до 7 лет имеют доступ к дошкольному образованию. Этот результат необходимо сохранить. Что касается возрастной группы от года до 3 лет, то места в детских садах есть примерно для 80% малышей. Партийный проект ставит перед собой задачу повысить доступность образования и для этой категории ребят. — рассказала Светлана Лоскутова.

По ее словам, актуальной остается проблема в небольших населенных пунктах, где родители не могу доставить детей в детсад из-за его удаленности от дома.