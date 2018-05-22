/ Стикерами пометили разрешенные для фото места на ЖД вокзале

Гости Челябинска теперь знают, где сделать красивый незапрещенный снимок.

На челябинском вокзале теперь можно фотографировать. Места, где разрешено расчехлить телефон или фотоаппарат и сделать снимок на память, помечены специальным зеленым стикером. Фотографы говорят, что это облегчит им работу. Архитектура вокзала очень красива, но сфотографировать ее совсем непросто.

Территория РЖД очень фотогенична. Это развитая инфраструктура, вписавшаяся в ландшафты страны, техника и ретротехника, и наши вокзалы. Каждый вокзал — это бренд, он интересен по архитектуре, как снаружи, так и внутренними интерьерами. И мне, и моим коллегам будет приятно, что можно спокойно в таких зонах достать фотоаппарат и спокойно сфотографировать, не оглядываясь. Раньше на входе висела табличка, что фото и видеосъемка разрешена только с особого разрешения. — поделился с сайтом «Первый областной» член союза фотохудожников России Анатолий Шулепов.

Причиной такого запрета являются строгие правила, установленные РЖД. Чтобы их не нарушали, как раз и развесили стикеры. Фото, сделанное в этом месте, удалить не попросят.

Снимать на вокзале разрешено, мы будем только рады, если вы сделаете на память фото. Но у нас есть три основных правила при проведении фотосъемки в здании вокзала: не мешать другим гражданам и работникам, не подвергать опасности свое здоровье и здоровье других пассажиров, не снимать оборудование на досмотровых группах и работников, его обслуживающих. — прокомментировал сайту «Первый областной» старший смены охраны железнодорожного вокзала Павел Арюков.

Зеленые стикеры «Фотографировать разрешено» появились на первом и втором этажах железнодорожного вокзала, а также в пригородном вокзале Челябинска.