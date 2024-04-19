Леса и поля Челябинской области украсились первоцветами

Фотоподборка в честь Дня подснежника

Сегодня в мире отмечают День подснежника. В Челябинской области к этому дню распускаются первоцветы. Мы собрали небольшую подборку о том, какие виды подснежников можно увидеть на Южном Урале.

В национальном парке «Таганай» в Златоусте произрастает пять видов подснежников: лесная, дубравная, пермская, алтайская и уральская ветреницы. Самая распространенная из них — дубравная ветреница, которая зацветает только на 10–12-й год жизни. Эти нежные первоцветы украшают просыпающийся после зимы лес.

Ветреница распустилась и в центре Нязепетровска.

А на юге области — в Брединском, Карталинском и Кизильском районах — цветут подснежники вида галантус.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в этом году первые подснежники в нацпарке «Таганай» зацвели 5 апреля, на два дня раньше прошлогоднего; в НП «Зигальга» ветреницу алтайскую заметили почти на неделю позже, чем в прошлом году.

Научное название ветрениц — анемоны, что переводится как «дочь ветров». Вероятно, назвали их так, потому что лепестки цветов начинают дрожать при малейшем дуновении ветра.