В нацпарке «Зигальга» распустились подснежники

В этом году цветы появились на неделю позже, чем в 2023 году

На оттаявших полянах нацпарка «Зигальга» в Челябинской области заметили первые подснежники. В этом году цветы появились у подножия хребта почти на неделю позже, чем в прошлом году. Представители нацпарка напомнили посетителям, что ветреница алтайская — именно так называют подснежники — в свежем виде ядовита, поэтому после посещения парка лучше уносить с собой не букет цветов, а фотографии.

«Ветреницу алтайскую на Алтае называют кандыктын энези, что в переводе означает „подснежная мать“ или „мать подснежника“. А среди охотников в тех местах это растение известно как „отравленное ружье“. Все потому, что ветреница алтайская в свежем виде ядовита. Но даже если бы это было не так, рвать ее все равно не стоит», — написали в телеграм-канале нацпарка.

Кстати, в нацпарке «Таганай» первые подснежники в этом году распустились 5 апреля.