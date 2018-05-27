/ Южноуральский предприниматель 15 лет незаконно вырубал лес

Ущерб составил более 23 миллионов рублей.

Предпринимателя в Челябинской области подозревают в незаконной рубке леса. Уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере» передали в следственные органы. Предполагается, что с 2001 по 2016 годы в Кыштыме он уничтожил более 7 гектаров деревьев возле городского кладбища. Древесину он использовал по своему усмотрению. Ущерб оценили в 23 миллиона.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК для обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на объекты недвижимости, земельные участки, автотранспорт, принадлежащие подозреваемому. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области. — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Подозреваемого задержали. Сбор и закрепление доказательной базы продолжается. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц Кыштымского участкового лесничества и органов местного самоуправления по исполнению ими служебных полномочий.