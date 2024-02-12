Ледовый городок в центре Челябинска начнут сносить до 28 февраля

Возможно, он работает последнюю неделю

Ледовый городок на площади Революции в Челябинске завершает свою работу. По контракту функционировать он должен не позднее, чем до 20 февраля, а снести его должны до 28‑го.

Ледовый городок «Малахитовая шкатулка» открыли на площади Революции 27 декабря 2023 года. Кроме ледовых скульптур, оформленных в стиле сказов Бажова, в городке разместили инсталляции, посвященные Всероссийской спартакиаде. В эти дни она проходит на территории Челябинской области. Также в ледовом городке работал Дом Деда Мороза, его организовал медиахолдинг «Первый областной».

По условиям контракта на возведение и последующий демонтаж городка, окончание его функционирования определено не позднее 20 февраля 2024 года.

«Начало демонтажных работ в зависимости от погодных условий (заявка на проведение демонтажных работ подается Заказчиком за 3 /три/ календарных дня до их начала) до 28 февраля 2024 г.», — сказано в техническом задании к аукциону.

В документах также оговорено, что сроки исполнения контракта могут быть изменены при особых погодных условиях. Точную дату закрытия городка и число его посетителей администрация города должна предоставить информагентству по отправленному ранее запросу.