120 тысяч человек посетили главный ледовый городок Челябинска в новогодние праздники

Ежедневно с конца декабря там проводили развлекательные программы

В период с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024 года главный ледовый городок Челябинска, расположенный на площади Революции, посетили 120 тысяч горожан и гостей столицы Южного Урала. Участие в праздничных мероприятиях, которые проводили в городке на протяжении новогодних каникул, приняли 17 тысяч человек, сообщили в управлении культуры Челябинска.

В праздники посетители могли не только погулять по городку, скатиться с горок и полюбоваться ледяными скульптурами, выполненными по мотивам сказок Бажова, но и принять участие в интерактивных программах и квестах, а также посмотреть концерты и спектакли.

Кроме того, большой популярностью пользовался Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ. За праздники его посетили более 40 тысяч человек. Приезжали даже гости из Японии и Исландии. В красиво украшенном доме каждый желающий может рассказать стихотворение, спеть песню или исполнить танец и получить за это сладкий подарок.