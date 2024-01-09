В Челябинске Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ посетили более 40 тысяч гостей

В резиденции главного новогоднего героя побывали даже туристы из Японии

В Челябинске в ледовом городке продолжает работу Дом Деда Мороза. Резиденцию главного новогоднего героя за праздничные дни посетили уже более 40 тысяч гостей, среди них — туристы из Японии и Исландии, сообщают организаторы.

«Дом Деда Мороза» — социальный проект телеканала ОТВ. Этот новогодний подарок жителям города и его гостям возводят на площади Революции с 2019 года.

В этом году дом открыл свои двери 27 декабря 2023-го. На сегодняшний день его посетили уже 40 тысяч гостей, причем не только из Челябинска, но и со всех городов области и ближайшей округи. Навестили челябинских Деда Мороза и Снегурочку и туристы из других стран, в том числе из Японии и Исландии.

В красиво украшенном доме каждый желающий может рассказать стихотворение, спеть песню или исполнить танец и получить за это сладкий подарок от Деда Мороза и Снегурочки. Рядом с домом готовится яркая праздничная фотозона, где посетители делают снимки на память.



Дом Деда Мороза — это не просто место, где можно получить сладости, это возможность окунуться в мир чудес и волшебства, испытать незабываемые эмоции.

Дед Мороз со Снегурочкой находятся в доме все праздничные дни и выходные января. Резиденция проработает до 28 января (с 13 января по 28 января включительно работает только по выходным с 12:00 до 17:00). А весь февраль по выходным здесь будут проводить мастер-классы от партнеров телеканала ОТВ со свободным входом для всех желающих.