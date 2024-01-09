В Челябинске в ледовом городке продолжает работу Дом Деда Мороза. Резиденцию главного новогоднего героя  за праздничные дни посетили уже более 40 тысяч гостей, среди них — туристы из Японии и Исландии, сообщают организаторы.

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«Дом Деда Мороза» — социальный проект телеканала ОТВ.  Этот новогодний подарок жителям города и его гостям возводят на площади Революции с 2019 года. 

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В этом году дом открыл свои двери 27 декабря 2023-го. На сегодняшний день его посетили уже 40 тысяч гостей, причем не только из Челябинска, но и со всех городов области и ближайшей округи. Навестили челябинских Деда Мороза и Снегурочку и туристы из других стран, в том числе из Японии и Исландии. photo_2023-12-27_19-22-19 (1).jpg

В красиво украшенном доме каждый желающий может рассказать стихотворение, спеть песню или исполнить танец и получить за это сладкий подарок от Деда Мороза и Снегурочки. Рядом с домом готовится яркая праздничная фотозона, где посетители делают снимки на память.

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Дом Деда Мороза — это не просто место, где можно получить сладости, это возможность окунуться в мир чудес и волшебства, испытать незабываемые эмоции.

a44f37df-316f-4950-9dd3-979778aa4d3c (1).jpeg Дед Мороз со Снегурочкой находятся в доме все праздничные дни и выходные января. Резиденция проработает до 28 января (с 13 января по 28 января включительно работает только по выходным с 12:00 до 17:00). А весь февраль по выходным здесь будут проводить мастер-классы от партнеров телеканала ОТВ со свободным входом для всех желающих. 7e501e9d-9bb8-45cf-9c89-9e62ff91a380 (1).jpeg