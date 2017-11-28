/ Ледовый городок на площади Революции появится в срок

УФАС не нашло нарушений в конкурсе на строительство комплекса.

В Челябинское УФАС поступила жалоба на городской сад имени Пушкина. Они запустили конкурс на строительство ледового городка, но предъявили суровые требования. Например, к участию не принимали заявки подрядчиков, не имеющих опыта в строительстве ледяных комплексов. Один из потенциальных конкурсантов посчитал это незаконным.

ООО «Неострой» не является участником закупки, поскольку не подавало заявку на участие в данном запросе предложений и, соответственно, не может обжаловать действия заказчика. Заявки на участие подали «НПА-Профиль-ПУ», ООО «Уральский лёд» и ООО «Праздник». Таким образом, МАУ «Городской сад им. А. С. Пушкина» продолжит процедуру закупки. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Напомним, строительство ледового городка на площади Революции начнется в декабре. Лед будут брать с карьеров недалеко от Шершней. Темой городка станет Чемпионат мира по хоккею среди юниоров. На строительство выделят 7,8 миллионов рублей.