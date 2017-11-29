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/ Соответствие ледовых аттракционов ГОСТу проверят общественники на Южном Урале

Соответствие ледовых аттракционов ГОСТу проверят общественники на Южном Урале

Комиссия проверит ступени, перила и сам спуск.
вчера в 11:35
  |  Общество

Ледяные горки проверят на соответствие нормам ГОСТа на Южном Урале. Этим займется соответствующая комиссия, которая появится по инициативе Общественной палаты Челябинской области. Новые нормативы для аттракционов вступили в силу 1 марта. В них установлены стандарты для глубины и высоты ступеней, наличия перил и «лихости» спуска.

Каждый год в зимний период, катаясь на ледяных горках, тысячи южноуральцев, включая детей и взрослых, получают серьезные травмы. Происходит это в первую очередь из-за несоблюдения техники безопасности и правил пользования горками, а также по причине небезопасности для жизни и здоровья человека самих объектов зимних развлечений. Не первый год мы занимаемся проверками безопасности ледовых городков, и в большинстве случаев местные власти прислушивались к нашим рекомендациям и исправляли недочеты. Но случалось и «воевать», доказывая, что тот или иной объект является опасным для здоровья людей. С этого года ситуация кардинально поменялась, наконец-то после долгих общественных обсуждений принят ГОСТ, в котором прописаны все требования, предъявляемые к строительству и эксплуатации ледяных горок, и который поможет существенно сократить риски для здоровья и безопасности, связанных с использованием зимних горок детьми и взрослыми. Надеемся, что в этом году местные администрации будут руководствоваться именно этим документом при заключении контракта на строительство ледовых городков с подрядчиками. — рассказал сайту «Первый областной» председатель Комиссии Общественной палаты Челябинской области по общественному контролю Николай Дейнеко.

Отметим, что проверки коснутся только легальных ледяных горок, установленных по согласованию с властями.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

32
12:12, 29.11.2017
эти бакланы сначала бы сделали горки . а то ходят проверяют,палец о палец не ударили чтоб позаботиться о развлечениях для детей

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