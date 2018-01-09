/ Выброшенными на улицах Челябинска елками накормят питомцев зоопарка

Продавцов, не вывезших деревья, внесут в черный список.

Разбором елочных погостов, образовавшихся после нового года на перекрестках, займется челябинская администрация. Уже решено, что деревья отправятся в зоопарк на корм животным, а нерадивых торговцев елками накажут. Администрация намерена не только выписать штрафы, но и внести продавцов в черный список.

Мы введем у себя такое понятие: составим список людей, которые эти елки бросили. Я так думаю, эти предприниматели могут не только елками торговать. Как-то непорядочно поступили. Много было разговоров, мы дали много мест для торговли, а потом эти елки там взяли и бросили, и вид у Челябинска в некоторых местах теперь не очень. Главы районов эту тему будут отрабатывать. Не должно быть ни одного места, где елки остались. — прокомментировал сайту «Первый областной» мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

По закону продавцы, которые не вывезли елки, должны заплатить до 10 тысяч рублей. То же касается незаконных продавцов. Все они известны администрации благодаря нескольким рейдам, проведенным в декабре.



Напомним, в начале января жители Челябинска пожаловались, что елочные базары превратились в елочные погосты. Лежат они на перекрестках, прямо там, где до этого продавались. На Тополиной аллее елки свалили в одну кучу. Высота ее больше человеческого роста. Вывозить ее продавцы также не собирались.