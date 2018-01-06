/ Челябинец обнаружил кладбище елок

Срубленные деревья свезли в лес за Тополиной аллеей

Сваленные в кучу деревья обнаружил челябинец в лесополосе, неподалёку от мемориала «Золотая гора». По всей видимости это нераскупленные в предновогодний период остатки хвойных. Елочные базары свернули торговлю ещё 31 декабря.

Здесь, похоже, со всей Тополинки елки непроданные. Ростом с меня кучка. — комментирует увиденное местный житель.

Напомним, в 2017-м году в Челябинске было открыто около 200 елочных базаров. Часть из них оказались незаконными. Они мешали движению автомобилистов и пешеходов, располагались на точках без разрешения. Штраф, который выплачивали организаторы елочного бизнеса, достигал 100 тысяч рублей.