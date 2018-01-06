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Челябинец обнаружил кладбище елок

Срубленные деревья свезли в лес за Тополиной аллеей
сегодня в 11:40
  |  Общество

Сваленные в кучу деревья обнаружил челябинец в лесополосе, неподалёку от мемориала «Золотая гора». По всей видимости это нераскупленные в предновогодний период остатки хвойных. Елочные базары свернули торговлю ещё 31 декабря.

Здесь, похоже, со всей Тополинки елки непроданные. Ростом с меня кучка. — комментирует увиденное местный житель.

Напомним, в 2017-м году в Челябинске было открыто около 200 елочных базаров. Часть из них оказались незаконными. Они мешали движению автомобилистов и пешеходов, располагались на точках без разрешения. Штраф, который выплачивали организаторы елочного бизнеса, достигал 100 тысяч рублей.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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