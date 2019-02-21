/ Грядут последние выходные «театрального» ледового городка

Все желающие могут успеть прокатиться на горках и полюбоваться скульптурами.

Жители Челябинска в эти выходные могут «ухватить» последнюю возможность посетить ледовый городок, прокатиться на горках и аттракционах и рассмотреть ледяные скульптуры. Дата их демонтажа определена.

Демонтаж ледового городка на площади Революции стартует в понедельник 25 февраля. Работы будут проводиться около недели. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, что 2019 год был объявлен Годом театра, и именно в этой тематике был построен городок: изо льда высекли персонажей известных пьес и сказок, театральные маски и даже замок. Насладиться ледовым городком челябинцы могли с 24 декабря.