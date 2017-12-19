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/ Челябинцы переживают за пару белых лебедей на реке Миасс

Челябинцы переживают за пару белых лебедей на реке Миасс

Птицы в морозные дни остаются на замерзающем водоеме.
сегодня в 12:16
  |  Общество

Жители Челябинска сообщили в редакцию сайта «Первый областной» о двух белых лебедях, застрявших, по их словам, на реке Миасс. Птиц в течение нескольких дней наблюдают на одном месте в районе плотины по Университетской Набережной. По мнению горожан, морозные дни декабря могли помешать им улететь.

На старой плотине уже несколько дней обитают лебеди. Их пара, похоже, они молодые. Птицы все не улетают, а река постепенно затягивается льдом. Наверное, их нужно вытащить оттуда, чтобы не замерзли. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Челябинска.

Однако информацию о «примерзших» лебедях опроверг зоозащитник Вачаган Даллакян.

Про лебедей нам известно. С нами уже связывалась городская служба спасения, также ведет контроль общество орнитологов Челябинской области. То есть все службы, которые официально занимаются, уже в курсе. Они наблюдают за ними в определенные часы. Сами птицы молодые, они двигаются, то есть спасать их не надо, их жизням ничего не угрожает. — разъяснил Вачаган Даллакян.

Также специалисты напоминают жителям Челябинска о том, что ловить диких птиц самостоятельно не нужно.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Y77
13:48, 19.12.2017
Было бы нечего есть - улетели бы. Будет слабое потомство, природа все равно свое возьмет.

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