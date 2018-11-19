/ Браконьеров, подстреливших краснокнижного лебедя на Увильдах, могут осудить

Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Охотников, ранивших краснокнижного лебедя по имени Гоша на Увильдах, ждет уголовное дело. Об этом во время посещения приюта фонда зоозащиты «Спаси меня» сказал депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.

Лебедь находится в хорошем состоянии, сейчас проводятся необходимые обследования, параллельно правоохранительными органами ведется доследственная проверка по факту отстрела краснокнижных лебедей на Увильдах. Уже на этой неделе будет принято решение по возбуждению уголовного дела по статье «Незаконная охота». Наша принципиальная позиция — виновные в варварском браконьерстве должны понести наказание. — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Также волонтеры парламентария привезли для лебедя 300 килограммов корма. На данный момент в приюте фонда более десятка птиц, большинство из которых, так же, как и раненный Гоша, пострадали из-за зверств браконьеров.

Какие-то птицы проходят реабилитацию и готовы к выпуску на волю, а какие-то навсегда остаются здесь: летать они уже не смогут. Обследования покажут, каков характер ранения у лебедя Георгия, повреждены ли связки, кости, потом будет проведена реабилитация. Если она пройдет успешно, то весной начнем готовить его к выпуску в естественную среду. — рассказал зоозащитник Карэн Даллакян.

Напомним, драматическая история с участием птицы развернулась в поселке Увильды Кыштымского района в начале ноября. Местные жители услышали выстрелы на одноименном озере, а после обнаружили там раненного лебедя, который не мог улететь вместе со своей семьей. Жители Увильдов откармливали его, пока им на помощь не пришли спасатели Кыштыма, Владимир Бурматов и зоозащитник Карен Даллакян. Они совместными усилиями организовали спецоперацию по спасению Гоши.