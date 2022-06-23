«Ласточку» Челябинск — Карталы продлят до Магнитогорска

Поезд будет ходить с пятницы по понедельник

Путь следования электрички «Ласточка», который пролегал от Челябинска до Карталов, с 1 июля продлят до Магнитогорска. Поезд будет ездить туда с пятницы по понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Миндора Челябинской области.

Со вторника по четверг поезда маршрутов № 7903 Челябинск — Магнитогорск и № 7904 Магнитогорск — Челябинск не будут назначены. В качестве исключения поезда в эти дни недели запустят 3 ноября, а также 27, 28, 29 декабря 2022 года, с остановками на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы-1.

В Миндоре отметили, что разработано наиболее удобное расписание для пассажиров. Отправление из Челябинска в 06:30, прибытие в Магнитогорск в 10:50 (маршрут № 7903). Отправление из Магнитогорска в 17:23, а прибытие в Челябинск в 21:43 (маршрут № 7904).

«Ласточки» оснастили всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, санитарными комплексами, системами видеонаблюдения и информационными табло.

«Электропоезда также полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В них предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку и высадку с низких платформ, имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника», — добавили в пресс-службе Миндора.

Купить билет на «Ласточку» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также на сайте АО «СПК» и с помощью мобильных приложений «Пригород» и «РЖД Пассажирам».