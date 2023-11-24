Кыштым стремится стать точкой притяжения не только природного, но и социокультурного туризма

Эксперты Минстроя РФ горячо поддержали идеи местных властей и дали ряд профессиональных рекомендаций

Уральская Венеция, Уральская Швейцария — как только не называют Кыштым приезжие, но ближе всего сердцу местных жителей самоназвание Тихое Зимовье — лучший город на земле. И эту мысль — о лучшем городе — кыштымцы не только несут в сердце, но хотят и готовы доносить до всех и каждого. И это не пустые слова — власти активно работают над восстановлением исторических зданий, которых в городе хоть пруд пруди. Кстати, и воды в городе очень много, и она — власти прикладывают к этому все усилия — тоже работает на образ города, который каждый турист бережно сохранит в сердце. И захочет вернуться. Работу кыштымцев по нацпроекту «Городская среда» накануне оценили эксперты Минстроя России по комфортной городской среде — маститые искусствоведы, архитекторы, специалисты по сохранению культурного наследия. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Столичных гостей провели по ключевым точкам экскурсионного маршрута протяженностью около двух километров, включающим все памятники культуры — как федерального, так и регионального значения: это знаменитый ансамбль «Чугунный фонтан цвета берлинской лазури», усадьба Демидовых Белый дом, ДК «Народный дом», городской парк им. А. С. Пушкина, почти четверть века стоявший заброшенным и заросшим, исторический центр — городская площадь и набережная реки Кыштымки. В роли экскурсовода была глава округа Людмила Шеболаева, которая рассказала экспертам о реализуемой в городе концепции «Кыштым: прошлое в настоящем и будущем».

«Эта история началась у нас в 2018 году, когда на каждом избирательном участке мы поставили ящик для сбора предложений от горожан, какие объекты общественного пространства нужно, по их мнению, благоустраивать в первую очередь. И так случилось, что были выбраны именно эти наши исторические объекты. Получился туристический маршрут протяженностью 2,2 километра, который можно пройти — с учетом того, чтобы все рассмотреть, — за час-полтора. Первый конкурс мы не выиграли, но решили: чего нам ждать-плакать — нужно двигаться вперед. Тем более в процессе стало понятно, что у нас складывается как портфель проектов, часть которых можно было реализовывать вне зависимости от наличия денег», — рассказала градоначальница.

Совсем без денег, конечно, не обошлось, на первом этапе привлекли внебюджетные средства и начали обустройство набережной, следующим проектом в портфеле стал городской парк семейного отдыха.

«Более 24 лет это была заросшая территория, а сейчас мы проводим там многие городские праздники. На набережной проходят удивительные праздники, один из моих самых любимых — День семьи, любви и верности, когда пары, прожившие много лет, и те, кто регистрируется, собираются перед Народным домом, начинает играть венский вальс и из-за ДК выплывают лодки под белыми парусами...» — Людмила Шеболаева буквально парой слов нарисовала такую выразительную картинку, что опытные эксперты разразились аплодисментами.

Кстати, гости аплодировали еще несколько раз, например, восторг вызвала концепция «чугун — вода — дерево».

«Я вообще считаю это гениальной находкой. Мне кажется, стоило бы прописать этот концепт в дизайн-коде города, настолько это ему, рожденному от демидовских заводов, подходит!» — отметил один из экспертов.

Также было отмечено внимательное отношение к старине и поддержаны планы стать точкой притяжения не только природного, но и социокультурного туризма. Общее мнение делегации: у Кыштыма есть все для того, чтобы за его счет удлинять время пребывания гостей на Урале.

«Кыштым отличает большое количество прибрежных пространств и мостов, есть своя уникальность, связанная с наследием, историей, — это усадьба Белый дом, например, и именно такие объекты формируют уникальность и айдентику города. Кыштым — город с большой исторической частью, и, с точки зрения градостроительства, первое, что нужно делать, — это сохранять наследие, благоустраивать и следить, чтобы не появлялись новые диссонирующие объекты в исторической части. По тому, что мы успели увидеть, Кыштым соблюдает это гармоничное равновесие: большое количество благоустроенных пространств в центре города, каслинское литье используется в большом количестве... Все это вместе дает уникальность, на которую туристы и поедут. Не у всех малых городов есть такое количество уникальных элементов, причем выраженных в городской среде. Остается пожелать дальнейшего развития грандиозным начатым планам по благоустройству», — отметила по итогам поездки советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец.

После экскурсии с главой города практически ни у кого не осталось сомнений, что развитие будет продолжено. Власти уже почувствовали вкус победы в федеральных конкурсах, есть азарт и энергия команды.

«Уникальная абсолютно для региона заинтересованность администрации. В данном случае у меня нет сомнений, что все задуманное в городе будет реализовано», — заметил член экспертного совета архитектор Юрий Шередега.

Такое же мнение выразил преподаватель факультета управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук, а также председатель Совета старшин Российского купеческого собрания Николай Прянишников.

«Кыштым — образец того, как строить модель не потребительскую, а предпринимательскую, в основе которой изобретательство, я бы даже сказал, смекалка, и — как следствие — наращивание экономической мощи. Они большие молодцы. На лету схватывают советы и переносят на реальность. Начали с социокультурных проектов, которые не требуют больших затрат и связаны с талантами людей, потом, опираясь на успешные результаты, пошли на конкурсы, победив, вошли во вкус. Кыштыму и Челябинской области повезло с лидерами. Они любят свою страну и свою малую родину, любят деятельно, и это решает дело», — сказал он.

Специалист по охране культурного наследия Ирина Крымова подвела итоги поездки в Кыштым, отметив комплексный и бережный подход администрации к благоустройству.

«Нам важно видеть, как программа „Комфортная среда“ воплощается в малых городах, для которых она и была задумана. Как живут эти города, их агломерации, как они связаны с большими мегаполисами — очень важен комплексный подход, который мы увидели здесь, как и самое, на мой взгляд, главное — заинтересованность историей города. Единственное, чего хотелось бы пожелать, — чтобы как можно больше профессиональных архитекторов, реставраторов привлекалось к работе, чтобы было сохранение подлинных элементов памятников культуры на строгой научной основе», — отметила эксперт.

Напомним, выездное совещание экспертов Минстроя РФ началось на Южном Урале 22 ноября с посещения Магнитогорска, продолжилось в Челябинске и Кыштыме. Сегодня гости осматривают объекты благоустройства в Миассе и Чебаркуле.