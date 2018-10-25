/ КВНщики Южного Урала вспомнят памятные моменты истории игры

Пресс-конференция пройдет в прямом эфире на сайте 1obl.tv.

Сегодня, 25 октября, в 10 часов в пресс-центре медиахолдинга ОТВ состоится конференция по случаю дня рождения КВН на Южном Урале. В ней примут участие: основатель КВН в Челябинске и режиссер Олег Хапов, директор команд «Уездный Город» и «ЛУНА» Дмитрий Табарчук, начальник управления по делам молодежи Челябинска Сергей Авдеев, участник команды КВН «Наполеон Динамит» Александр Шутов и известный челябинский телеведущий Арсен Карапетян.

25 лет назад на Южном Урале состоялась первая игра между студенческими командами. «Выпускники» челябинского КВН, среди которых немало звезд, как и 25 лет назад соберутся вместе на музыкальном фестивале «Снежные буераки». Так, зрители смогут увидеть чемпионов Высшей лиги 2014 года — команду КВН «Союз» и актеров Стаса Ярушина и Татьяну Морозову. — говорится в сообщении организаторов.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно будет посмотреть на сайте 1obl. tv и в социальных сетях «Первого областного».

Отметим, на Южном Урале успешно работают три лиги КВН: Центральная Уральская, Открытая Обучающая и Школьная. Всего в них играют около 500 участников.

Добавим, в 2007 году команда КВН из Челябинска «ТУЗ» выиграла финал премьер-лиги телевизионной КВН и получила путевку в высшую лигу сезона 2018.