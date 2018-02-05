/ AliExpress запускает лоукостер с товарами до 600 рублей

Площадка ориентирована на молодых людей и пользователей, еще не знакомых с сервисом.

Еще одну онлайн-площадку запускает китайская торговая компания Alibaba Group. «Лоукостер» будет включать в себя товары стоимостью до 600 рублей. Сообщается, что концепция нового проекта разработана специально для российских пользователей.

Новый бренд рассчитан в первую очередь на молодую «малобюджетную» аудиторию, поэтому сначала его запустят в мобильном приложении AliExpress — его основную аудиторию составляют именно пользователи до 25 лет. Кроме того, новый канал ориентирован на тех, кто еще никогда не делал покупки на площадке. «Лоукостер» призван привлечь новых пользователей, особенно в городах-миллионниках. — передает РБК слова представителя AliExpress.

Напомним, ранее в Россию пришла торговая онлайн-площадка Tmall. Она входит в китайский холдинг Alibaba, создавший уже полюбившийся россиянам AliExpress. Tmall включает в себя собственно интернет-магазин с различными товарами, а также отдельную электронную торговую площадку, которая объединяет неограниченное число продавцов.

