Кунашакский район возглавил председатель местного избиркома

Депутаты выбрали Рамиля Вакилова единогласно

В Кунашакском районе выбрали главу. Муниципалитет возглавит Рамиль Вакилов. За него единогласно проголосовали депутаты. Ранее Вакилов занимал должность председателя территориальной избирательной комиссии, сообщает Собрание депутатов района.

Конкурс на должность главы Кунашакского района объявили после смерти Сибагатуллы Аминова, временно его обязанности исполняла председатель КСП Венера Юсупова. Сама она заявление на участие в конкурсе не подавала.

Известно, что для участия в выборах допустили всего две кандидатуры из 12. Конкуренцию Вакилову составила педагог Азалия Галимова.