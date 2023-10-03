В Кунашакском районе назначили временного главу до избрания нового руководителя

Этот пост заняла чиновница из контрольно-ревизионной комиссии

Собрание депутатов Кунашакского района утвердило кандидатуру на должность исполняющего обязанности главы муниципалитета после внезапной кончины Сибагатуллы Аминова. Как сообщили ИА «Первое областное» в райсобрании, этот пост заняла Венера Юсупова. Она будет работать в качестве главы района до назначения нового руководителя. Сама же чиновница до этого возглавляла контрольно-ревизионную комиссию администрации района.

Устав Кунашакского района предполагает, что временно заменять внезапно ушедшего главу может руководитель КРК или спикер райсобрания депутатов. Большинством голосов и. о. главы муниципалитета была утверждена Венера Юсупова, но при этом ее на время лишили полномочий главного муниципального ревизора.

О смерти главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова на 70-м году жизни стало известно 24 сентября. Соболезнования в связи с его внезапной кончиной выразил губернатор Алексей Текслер. Он подчеркнул, что Сибагатулла Нуруллович был сильным и эффективным руководителем.

Судя по всему, в Кунашаке в скором времени запустят конкурсные процедуры по выбору нового главы района. Комиссия отберет достойных кандидатов, а местные парламентарии в качестве представителей жителей назначат руководителя администрации. Пока сроков объявления конкурса в райсобрании не называют.