/ Куда вложиться, чтобы приумножить доход

Рассказываем об особенностях банков, биржи и инвестфондов.

Приумножить свой капитал сегодня хочет каждый. Что еще важнее — может. Свободные средства можно вложить в бизнес, открыть вклад в банке или купить акции и облигации крупных компаний. Разбираемся, как сделать это правильно.

Банк

Все эксперты говорят, что вклад — это «подушка безопасности» для каждого инвестора. Желательно отложить сразу минимум три месячные зарплаты, чтобы не беспокоиться о «черном дне» и кризисных временах.

Выбирая банк, не нужно ориентироваться на высокие проценты. Лучше посмотреть, если ли у него лицензия Центробанка. При ее наличии о сохранности денег можно не беспокоиться.

Жительница Челябинска Анастасия Н., создав свой резервный фонд, так и не рискнула играть на бирже.

Я открыла вклад и положила туда 100 тысяч рублей. Эти деньги мне удалось собрать за год, откладывая понемногу с зарплаты. Думаю, что снимать их я буду через несколько лет, а за это время может набежать до 10 тысяч рублей процентов. Достаточно удобно, а главное — я не боюсь, что лишусь денег. — рассказала женщина сайту «Первый областной».

Биржа

Здесь простое чтение вкладки «О банке» на сайте не поможет. Нужно заняться самообразованием. Можно отправиться на курсы, которые проводят компании. Однако брокеры часто обучают спекуляциям — заработку на ежедневной покупке-продаже ценных бумаг. Высок риск остаться в минусе. Предсказать, как поведут себя акции, сложно даже опытным инвесторам, что уж говорить о новичках.

История челябинца Евгения К. подтверждает, что сразу рассчитывать на высокий доход новичку не стоит, нужно обязательно получить знания и опыт.

Я был обычным рабочим на заводе, получал среднюю зарплату. Однако хотелось большего. Однажды в Интернете увидел рекламу. Обещали научить играть на бирже. Я рискнул. Стал внимательно читать литературу, которая объясняла принципы, изучил рынок. В итоге через пять лет я без ипотеки купил квартиру. Игра на бирже стала моим основным заработком. Останавливаться не собираюсь. — поделился с сайтом «Первый областной» Евгений К.

Помните: и у брокеров должна быть лицензия ЦБ, наличие которой можно проверить на сайте регулятора. Что еще стоит учесть при выборе брокера, можно узнать из материалов сайта Центробанка по повышению финансовой грамотности. Не ведитесь на обещание легкого дохода. Вы можете видеть в своем личном кабинете на сайте мошенников суммы с несколькими нулями, которые просто нарисованы. На самом деле ваши деньги давно выведены и использованы в личных целях обманщиками. Будьте бдительны. Особенно в отношении рынка «Форекс».

Только в первом квартале 2018 года Банк России выявил 99 нелегальных форекс-дилеров, данные по 78 таким организациям направлены в прокуратуру для блокировки их сайтов в судебном порядке. Зачастую не имеющие лицензии Банка России компании козыряют тем, что они зарегистрированы за рубежом и у них есть лицензия иностранного регулятора. Но помните — если возникнут проблемы при взаимодействии с такой площадкой, а они в 99 процентах случаев возникают, бороться за свои права вам придется в иностранной юрисдикции — на Виргинских островах или еще дальше. — сообщает интернет-изданию «КарелИнформ» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Рынок ценных бумаг

Многие боятся биржи, считая, что там выиграть невозможно. Другие думают, что купят одну акцию — и будут богаты до конца жизни. Оба суждения ошибочны. Нужно уметь покупать и продавать акции и облигации, чтобы оставаться в плюсе.

Акции — это доля в компании. Вы можете участвовать в ежегодных собраниях и даже принимать решения, если у вас больше 50% акций одного предприятия. Можете рассчитывать на рост котировок, проценты, доход зачастую фиксированный.

Облигации — это вложение в компанию, предоставление ей в долг какой-то суммы денег.

Стоит помнить, что ваши доходы зависят от успеха компании. Если она обанкротится, деньги тоже пропадут.

В начале игры на бирже советуют вкладывать 10−20% сбережений, чтобы не остаться совсем без денег. А также помнить, что акции — вложения долгосрочные, и если вам скоро понадобятся деньги, лучше на биржу не идти. Ведь есть риск продать по меньшей цене, чем покупались ценные бумаги.

Паевые инвестфонды

Крупные банки и управляющие компании предлагают участие в паевых инвестфондах. Все сделки совершают менеджеры этих фондов. Вам нужно лишь отдать деньги. Правда, здесь нельзя потратить сравнительно небольшую сумму. Минимум 100 тысяч рублей.

Для простых инвесторов самый выгодный вариант — индексный фонд. Комиссии там низкие, менеджеры не спекулируют, просто вкладывают деньги. Этот способ хранения денег популярен во многих развитых странах мира.

Возврат налога

Полезный инструмент для тех, кто никогда не инвестировал средства в ценные бумаги, — индивидуальный инвестиционный счет. На него можно завести деньги и купить акции или облигации. Вам идет прибыль от роста стоимости акций, а еще и налоговый вычет (13%) на взнос или доход.



При этом класть на счет можно не больше миллиона рублей в год, а вычет получать не более чем с 400 тысяч. Кроме того, деньги нельзя снимать в течение трех лет. Зато средняя доходность за три года составит до 12%. Это больше прибыли по депозиту в банке.