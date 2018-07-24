/ «Кровавую» Луну увидят жители Южного Урала в последний рабочий день

Необычный цвет связан с длительным лунным затмением.

В последний день рабочей недели южноуральцы не увидят на небе желтую Луну. Время, когда Солнце уйдет за горизонт, совпадет с редким явлением — лунным затмением. Оно будет самым длительным в XXI веке и займет почти 4 часа. По местному времени лунное затмение начнется в 23:24. Спутник полностью погрузится в тень Земли, и окрасится в багрово-красный оттенок. В то же время обладатели телескопов смогут пронаблюдать еще одно интересное явление — Великое противостояние Марса.

27 июля Марс вступит в Великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. — рассказали сайту «Первый областной» в Московском планетарии.

Отметим, что противостояния происходят примерно раз в два года. А последнее такое явление зафиксировано 28 августа 2003 года, а следующее прогнозируют только в 2035.