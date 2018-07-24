Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.2 -0.29 74.13 +0.2
Челябинск
сейчас
 
+26 °C
завтра
 
+26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 08:00
Организаторы проекта «Лица» готовят студию для открытого кастинга
Участников будут ждать в здании «Восточного экспресса».
/ «Кровавую» Луну увидят жители Южного Урала в последний рабочий день

«Кровавую» Луну увидят жители Южного Урала в последний рабочий день

Необычный цвет связан с длительным лунным затмением.
сегодня в 17:06
  |  Общество

В последний день рабочей недели южноуральцы не увидят на небе желтую Луну. Время, когда Солнце уйдет за горизонт, совпадет с редким явлением — лунным затмением. Оно будет самым длительным в XXI веке и займет почти 4 часа. По местному времени лунное затмение начнется в 23:24. Спутник полностью погрузится в тень Земли, и окрасится в багрово-красный оттенок. В то же время обладатели телескопов смогут пронаблюдать еще одно интересное явление — Великое противостояние Марса.

27 июля Марс вступит в Великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. — рассказали сайту «Первый областной» в Московском планетарии.

Отметим, что противостояния происходят примерно раз в два года. А последнее такое явление зафиксировано 28 августа 2003 года, а следующее прогнозируют только в 2035.

Общество
Суперлуна скрыла восходящее Солнце в пятницу 13
13.07.2018
Суперлуна скрыла восходящее Солнце в пятницу 13
Наука
NASA отправит на Марс вертолеты к 2020 году
12.05.2018
NASA отправит на Марс вертолеты к 2020 году
Наука
Ученые выяснили, что мышцы космонавтов выдержат микрогравитацию Марса
19.04.2018
Ученые выяснили, что мышцы космонавтов выдержат микрогравитацию Марса
Общество
Покорением Марса займутся челябинцы на выставке «Космодрайв»
29.03.2018
Покорением Марса займутся челябинцы на выставке «Космодрайв»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Борис Дубровский отправится на юбилейный саммит БРИКС в Йоханнесбург
сегодня в 18:31
Борис Дубровский отправится на юбилейный саммит БРИКС в Йоханнесбург
Общество
Начинается финальная часть ремонта самой длинной улицы Челябинска
сегодня в 18:02
Начинается финальная часть ремонта самой длинной улицы Челябинска
Происшествия
Автоледи протащила на капоте юного велосипедиста в Челябинске. Видео
  
сегодня в 17:58
Автоледи протащила на капоте юного велосипедиста в Челябинске. Видео
Общество
Сайт «Первый областной» и клуб «Трактор» откроют предсезонный фестиваль
сегодня в 17:24
Сайт «Первый областной» и клуб «Трактор» откроют предсезонный фестиваль
Общество
Экс-мэр Миасса проведет за решеткой 4 месяца и 27 суток
сегодня в 17:17
Экс-мэр Миасса проведет за решеткой 4 месяца и 27 суток
Хоккей
«Будут новые победы». Директор «Трактора» Иван Сеничев о новом сезоне и составе
сегодня в 17:12
«Будут новые победы». Директор «Трактора» Иван Сеничев о новом сезоне и составе
Общество
«Кровавую» Луну увидят жители Южного Урала в последний рабочий день
сегодня в 17:06
«Кровавую» Луну увидят жители Южного Урала в последний рабочий день
Спорт
Шлем по индивидуальному заказу изготовили для голкипера «Трактора» Василия Демченко
  
сегодня в 17:02
Шлем по индивидуальному заказу изготовили для голкипера «Трактора» Василия Демченко
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6