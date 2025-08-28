Креативный бизнес на Южном Урале получит налоговые преференции

С 2026 года представители данного сектора смогут воспользоваться льготами по упрощенной системе налогообложения

В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера разработан и принят закон, направленный на снижение нагрузки на малый бизнес, работающий в сферах искусства, дизайна, архитектуры и других направлений творческого предпринимательства, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Закон предусматривает снижение налоговой ставки для таких предпринимателей: до 7% при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» и до 3% при объекте налогообложения «доходы». Данные ставки будут действовать с 2026 по 2029 год включительно.

Чтобы воспользоваться льготой, предприниматель должен быть включен в региональный реестр субъектов креативных (творческих) индустрий, прием заявок будет запущен в сентябре 2025 года.

«Креативные индустрии играют ключевую роль в создании уникального культурного облика нашего региона, укрепляют региональную идентичность и способствуют удержанию талантливой молодежи. Одновременно это уверенно развивающийся сектор нашей экономики с большими перспективами. Внедрение налоговой льготы — важное решение, которое позволит ускорить развитие этого перспективного направления. Убежден, что новая мера поддержки в комплексе с уже действующими инструментами создаст благоприятные условия для роста творческих проектов и компаний, которые внесут вклад в дальнейшее устойчивое социально-экономическое развитие Южного Урала», — отметил Алексей Текслер.

Напомним, в 2024 году приняты федеральный, а затем и региональный законы о развитии креативных индустрий. Но системная работа по этому направлению в Челябинской области стартовала гораздо раньше. В прошлом году регион в числе передовых субъектов России приступил к реализации регионального стандарта по развитию креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив.

Весной 2025 года запущены адресные меры поддержки: креативный бизнес может получить помощь в оплате оргвзноса или логистики продукции для участия в профильном мероприятии, организовать рекламную кампанию или сделать фотосессию продукции. В процессе запуск акселераторов, развитие сети креативных пространств и кластеров.

В регионе проходит множество событийных мероприятий, где представители креативных индустрий могут заявить о себе. В числе самых ярких — форум «Российская креативная неделя — Урал», Парижская неделя моды, конференция маркетологов «Завод».

С 2023 года проводятся гастроли южноуральских брендов за рубеж: в Казахстан, Белоруссию, Китай. В 3—4 квартале 2025 года запланированы форумы креативных индустрий в Миассе, Магнитогорске, Сатке, конференция «КИЧО — точка сборки креатива» в Челябинске и ряд других мероприятий по развитию и продвижению креативных индустрий Челябинской области.