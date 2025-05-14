На форуме «Российская креативная неделя — Урал» в Челябинске спрогнозировали развитие рынка труда

Объявили, что будет с нейросетями, зарплатой и молодыми сотрудниками

Умеющие работать с ИИ специалисты заменят людей без этого навыка. Искусственный интеллект при этом не вытеснит человека. Такой прогноз по рынку труда дали в hh.ru на Урале во время Российской креативной недели в Челябинске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Также в 2025 году будет актуальна проблема «перепрыгивания» молодых сотрудников между компаниями для поиска статусного роста.





Рост зарплат в 2025 году ожидает две трети компаний, а каждая четвертая оставит их без изменений. Предпосылок для продолжения роста зарплат «ударными темпами», как было в 2024 году, нет. При этом для 87% организаций активизируют усилия по удержанию персонала.

«Теперь мы конкурируем не только с точки зрения отрасли — банки со стройкой, стройка с курьерами, но и Свердловская область с Челябинской, УрФО с ПФО. Вы должны понимать, насколько высоко поднялся уровень конкуренции не только в вашем сегменте рынка, но и между федеральными округами», — рассказала директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая.

Челябинская область, по данным платформы онлайн-рекрутинга, отличается умеренной конкуренцией за рабочие места. Это позволяет соискателям выбирать наиболее подходящие вакансии. На Южном Урале также высокая доля соискателей, которые однозначно не готовы к переезду. При этом соотношение медианной предлагаемой зарплаты и прожиточного минимума достаточно высокое.





Топ-15 по количеству открытых вакансий в апреле 2025 года в Челябинской области возглавили продавцы-консультанты (доля в 7%), менеджеры по продажам (6,7%) и разнорабочие (4,3%).

«Что касается водителей, пекарей, это история про среднее образование, которого у нас нет. Это действительно серьезная проблема сейчас для рынка везде, не только в Челябинской области, но и в целом по стране. Специалистов, которые раньше учились в колледжах, в ссузах, не хватает. За ними достаточно большой спрос», — отметила Оксана Сидлецкая.





Она также подчеркнула, что если компания ищет человека в сфере, где очень много вакансий, то она конкурирует со всеми организациями из самых разных отраслей.