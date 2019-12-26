Красоты Челябинской области объединят в один туристический маршрут

Алексей Текслер рассказал о планах развития отрасли в регионе.

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Южный Урал с давних пор считается одним из красивейших регионов страны. И в области довольно много тех мест, которые могут посещать абсолютно все жители России. Но, к сожалению, туристическое направление еще не достаточно развито.

Поэтому губернатор Алексей Текслер отметил, что туризм будет очень полезен Челябинский области и он сейчас бурно развивается. Но в данный момент этот потенциал не реализован.

«Промышленный туризм надо развивать: в Магнитогорске и Челябинске эта работа уже начата. И не забыть про спортивный туризм: у нас большое количество горнолыжных трасс и курортов. Этим, безусловно, надо заниматься. И заниматься более активно и в летнее время. Есть, куда приехать и что посмотреть. У нас художественные промыслы на всю страну и весь мир известны: это Златоуст, Касли. Также есть несколько национальных парков. Можно и нужно развивать пешеходный формат. Самое главное — инфраструктура. Нужно создать удобства для людей. Но с другой стороны нужно не навредить тем местам, которые у нас есть», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор также подчеркнул, что туризм — это, прежде всего, бизнес. Поэтому было решено передать полномочия по регулированию этой сферы минэкономики. Но не полностью — функционал событийности остается за министерством культуры.

Алексей Текслер упомянул, что в разговоре с Президентом Владимиром Путиным, он рассказал о своей удивительной находке.

«Я обнаружил справочник туристический 1912 года по Южному Уралу. И маршрут там была такой: Златоуст-Миасс-Кыштым-Касли. То есть это уже все придумано до нас и уже тогда люди ездили. И смотрели они наши промышленные предприятия», — поделился Алексей Текслер.

Чтобы жители не только региона, но и всей страны смогли оценить красоты Южного Урала, Алексей Текслер поставил задачи развивать и транспортную инфраструктуру. С новым аэропортом будут развиваться воздушные перевозки.

«Мы планируем запустить электрички до аэропорта, до Магнитогорска. Хотим также в Курган запустить электротранспорт, чтобы подтянуть жителей соседнего региона в наш аэропорт. Все возможности у нас для этого есть. Будем эти направления развивать. С РЖД есть договоренность, уже в следующем году пустим электричку в Магнитогорск. Хотелось бы, чтобы из Магнитогорска до Челябинска на «ласточке» можно было доехать относительно быстро. Причем там по пути Карталы, Варна, Троицк. Есть, кого забирать по дороге. Это будет развивать перемещения внутри региона, создавать возможность и доступную среду, чтобы до любой точки области можно было быстро добраться», — рассказал о ближайших планах Алексей Текслер.

Губернатор отдельно подчеркнул и о том, что Челябинская область — замечательный, красивейший регион. Он отметил, что не упомянул большое количество мест, таких как Аркаим и Игнатьевская пещера, но если их перечислять все, то не хватит времени.