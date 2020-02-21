«Котики для катания» активно используются детьми в Снежинске

Один из парков культуры и отдыха закупил уже вторую партию помощников.

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Многих детей учат кататься на коньках либо держа за руку, либо сразу, «бросая в бой». Некоторые даже арендуют специальные держатели, которые ребёнок может использовать, чтобы не упасть на лёд.

А в парке культуры и отдыха в Снежинске уже закупили вторую партию специальных «котиков для катания». Это пластиковые помощники легки в использовании и не только помогают детям научиться кататься, но и сразу кого-нибудь ещё прокатить.

Это пластиковые ассистенты, которые внешне выглядят как морские котики, которые буквально катят детишек по льду.

Теперь их в наличии уже шесть штук. Для большого количества детей это, конечно, мало, но и цена их довольно высока. Но директор парка уверяет, что эксплуатация первых котиков очень хорошо себя показала и они оказались довольно прочными.

«К этим котикам предъявляются особые требования, чтобы их безопасно можно было использовать на катках. И на них ведь занимаются дети, поэтому первые котики выглядят пошарканными. Но производитель рассказал подробно, как их можно починить и снова давать детям. И трёхлетняя эксплуатация на катке первых котиков-ассистентов показала хороший результат в части прочности, не смотря на то, что они сделаны из пластика», — рассказал Юрий Киреев, директор снежинского ПКиО.

На каждого котика имеется свой техпаспорт с подробным описанием инструкции, вплоть до утилизации. И помимо трёх новых ассистентов, городской парк приобрёл в этом году ещё дополнительно 60 пар новых коньков от 28 до 45 размера.

На данный момент каток в парке работает и пользуется высоким спросом среди населения. Пока температура воздуха позволяет поддерживать лёд в нормальном состоянии, ещё можно успеть покататься.