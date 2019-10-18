Коррупционерша из челябинского детского сада отделалась выговором

Заведующая устраивала на работу и продвигала по службе родственников.

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Заведующая одним из детских садов в Челябинске устроила на работу всю свою родню, тем самым нарушив закон «О противодействии коррупции». Примечательно, что Комитет по делам образования Челябинска даже не знал о сложившейся ситуации. О нарушениях стало известно только после проведённой прокуратурой Центрального района проверки.

Прокуроры выяснили, что заведующая устроила на должность своего заместителя по административно-хозяйственной части своего супруга, а на должность музыкального работника — свою дочь. Последняя быстро продвинулась по карьерной лестнице и получила должность заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе.

«В нарушение требований Федерального закона „О противодействии коррупции“ пункта 2 Порядка уведомления муниципальными служащими Комитета по делам образования города Челябинска работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов заведующей представителю нанимателя о конфликте интересов при заключении трудовых договоров с близкими родственниками не направлялись, и меры по его предотвращению не принимались»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В результате председателю Комитета по делам образования города внесено представление, а заведующей детским садом объявлен выговор. Мужа с должности сняли, дочь перевели на должность старшего воспитателя.