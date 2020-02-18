Россияне утверждают, что их наказывают за плохо сделанную работу

Чаще всего работникам делают замечания и лишают их премий.

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Практически всех россиян наказывают на работе. Лишь 13% работников могут похвастаться тем, что руководство ничего не сделает им за промашку. Опрос россиян, среди которых были и жители Челябинской области, провели специалисты службы исследований hh.ru.

Результаты опроса показали, что за ошибку, допущенную во время работы, 59% получит устное замечание. 50% респондентов отметили, что их могут оштрафовать, а еще 28% россиян могут получить выговор. 1% опрашиваемых не смогли ответить на вопрос, как их наказывают на работе (скорее всего, они просто еще ни разу не ошибались).

«Многие думают, что система мотивации — это исключительно поощрения, однако на деле она часто включает в себя и наказания за нарушения или плохо выполненную работу, особенно если это привело к серьезному ущербу. В такой системе нет ничего плохого, главное — максимально прозрачные условия. Сотрудники должны четко понимать, в каком случае их ждет "пряник", а в каком "кнут", причем очень важно не делать различий между людьми», — сообщает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Чаще всего замечания получают специалисты в туристическом и ресторанном бизнесе, а также работники медицинской и фармацевтической отрасли, деятели искусства и массмедиа. Получить штраф или выговор могут работники, добывающие сырье, управленцы, а также те, кто трудится на производстве.