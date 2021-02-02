Прокуратура взяла на контроль ситуацию с разливом нечистот в копейском поселке

В поселок Кадровик приедет межведомственная комиссия

Канализационная авария в поселке Кадровик будоражит общественность вторую неделю. Кадры того, как сточные воды буквально рекой разливаются по поселку и размывают дорогу, «прославили» Копейский городской округ. Авария на коллекторе, которая не устранялась в течение всей прошлой недели, не только силами обслуживающей организации МУП «КСВВ», но и челябинскими специалистами, вызвала интерес городской прокуратуры.

«Нами организуются проверочные мероприятия. В первый же день аварии сотрудник прокуратуры выезжал на место, произвел визуальный осмотр, опросил жителей. Нами истребованы документы от администрации, МУП „КСВВ“. Документы к нам еще не поступили, поэтому говорить о принятии мер реагирования преждевременно», — рассказал заместитель прокурора Копейска Максим Хабибулин.

31 января Максим Хабибулин принял участие в выездном совещании, которое прошло в Кадровике с участием главы округа Андрея Фалейчика, директора обслуживающей организации МУП «КСВВ» Дмитрием Пановым и жителями микрорайона. Глава дал оценку происходящему и ответил на вопросы жителей. Напомним, на следующий день, 1 февраля, депутаты округа выделили средства на устранение аварии, а администрация округа в соцсетях отчиталась о ее ликвидации.

«Первоочередные работы должна предпринять администрация округа. Наша задача — это установление причин, надзор за своевременным исполнением работ и обязательство ответственных лиц не повторять подобной ситуации», — отметил заместитель прокурора округа.

Завтра, 3 февраля прокуратура района планирует выездное совещание в Кадровик с представителями министерства экологии области. По словам Максима Хабибулина, результаты прокурорской проверки могут быть известны уже в конце этой недели.