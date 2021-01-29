Копейский поселок заливает нечистотами

Аварию не могут устранить почти неделю

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В поселке Кадровик Копейского городского округа размыло нечистотами дорогу. Жители бьют тревогу: река с канализационными стоками течет по нескольким улицам населенного пункта.

«Дорога уже провалилась, поток уносит кирпичи, по которым еще перепрыгивали жители. Люди, пожалуйста, помогайте, раскидывайте жалобы, поднимайте общественность. Это реально страшная катастрофа всего города и коснется каждого!» — обратилась Татьяна Исайкина в паблике «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

Оказалось, засор в коллекторе образовался еще 24 января. Его устранили в тот же день. А 25-го на этом же коллекторе возникла авария.

«Обслуживающая организация МУП „Копейские системы водоснабжения и водоотведения“ в течение нескольких дней устраняла аварию, были приглашены специалисты из Челябинска. Один колодец остался непрочищенным. Проблема в том, что он находится на территории одного из жителей поселка. Собственник не пускает специалистов МУПа на свой участок», — прокомментировали в пресс-службе города.

Сроки устранения «зловонной» аварии в администрации города не уточнили. Как и не ответили на вопрос, занимается ли правовой отдел администрации округа установлением сервитута. Если объект городского хозяйства расположен на участке частного лица, вопрос регулируется юристами.