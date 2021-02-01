В залитом нечистотами копейском поселке устранили коммунальную аварию

Канализационные стоки всю неделю протекали по улицам поселка Кадровик

В конце прошлой недели поселок Кадровик Копейского городского округа «прославился» крупной аварией на канализационном коллекторе. С 25 января его жители вынуждены были вдыхать неприятный запах и лицезреть, как канализационные стоки протекают по улицам и размывают дороги населенного пункта. Копейчане обратились к социальным сетям и средствам массовой информации. Тогда информагентству «Первое областное» в администрации города разъяснили, что проблема состоит в засоре колодца, который находится на частной территории. 31 января глава округа Андрей Фалейчик провел выездное совещание в поселке Кадровик.

«Ликвидация возникшей аварийной ситуации осложняется тем, что каналопромывочные машины, которые есть в Копейске и Челябинске, не справляются с засором», — разъяснили главе.

Андрей Фалейчик дал поручение привлечь специализированную каналопромывочную технику из Екатеринбурга. Сегодня депутаты Копейского городского собрания выделили практически 10 миллионов рублей на ремонт канализационного коллектора в поселке. Между тем в социальных сетях администрация города уже отчиталась, что авария устранена.

«31.01.2021 авария устранена, очищены два колодца и промыт пролет канализационного коллектора. Ситуация находится под контролем администрации Копейского городского округа», — прокомментировали обращения жителей округа чиновники.

Андрей Фалейчик также дал поручение в течение сегодняшнего дня восстановить размытый участок дороги, а для отведения стоков провести трубу под дорогой.