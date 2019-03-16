/ Федор Конюхов борется со стихией в Южном океане уже 100 дней

Федор Конюхов продолжает свое кругосветное путешествие. 16 марта — 101-й день, который путешественник проводит в Южном океане. Все это время Федор Конюхов борется со стихией, а в ясные дни готовит лодку к очередному шторму. Путешественник уже прошел на веслах 8 тысяч километров, что равняется расстоянию от Москвы до Хабаровска, передает ТАСС.

Надеюсь, природа даст нам с лодкой передышку. Как всегда, нужно провести инспекцию всех отсеков, все проверить, перебрать. В Южном океане хорошая погода — это роскошь, и надо использовать каждый момент, чтобы подготовить себя и лодку к очередной непогоде. — рассказал во время последнего сеанса связи Федор Конюхов.

Напомним, подготовка к путешествию по Южному океану заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой плывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.