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/ Федор Конюхов борется со стихией в Южном океане уже 100 дней

Федор Конюхов борется со стихией в Южном океане уже 100 дней

сегодня в 12:42
  |  В мире

Федор Конюхов продолжает свое кругосветное путешествие. 16 марта — 101-й день, который путешественник проводит в Южном океане. Все это время Федор Конюхов борется со стихией, а в ясные дни готовит лодку к очередному шторму. Путешественник уже прошел на веслах 8 тысяч километров, что равняется расстоянию от Москвы до Хабаровска, передает ТАСС.

Надеюсь, природа даст нам с лодкой передышку. Как всегда, нужно провести инспекцию всех отсеков, все проверить, перебрать. В Южном океане хорошая погода — это роскошь, и надо использовать каждый момент, чтобы подготовить себя и лодку к очередной непогоде. — рассказал во время последнего сеанса связи Федор Конюхов.

Напомним, подготовка к путешествию по Южному океану заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой плывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.

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