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Турецкое консульство планируют открыть в Челябинске

Инициатива поможет продвижению бренда южноуральской столицы.
сегодня в 16:44
  |  Общество

Еще одно турецкое консульство намерены открыть в России. Площадкой для него хотят сделать Урал, а именно южную его столицу. Предполагается, что новые проекты (гостиницы и жилые микрорайоны), которые сейчас запускает Челябинск, привлекут турецких инвесторов. Работать им будет удобнее на территории с консульством. Для осуществления этого плана нужно выполнить два условия: предоставить Турции бесплатную площадку и открыть консульство РФ на дружественной территории. Кроме того, инициатива об открытии турецкого консульства в Челябинске должна исходить от Турции. Это требование МИД.

В планах у нас не только это консульство, будем и другие прорабатывать. Хотели бы для них найти площадку, например, набережную, где все расположатся. Хотели бы развивать вторую уральскую столицу, южную. Параллельно рассматриваем возможность прямого рейса из Челябинска в Стамбул. — рассказал радио «Business FM Челябинск» руководитель Уральского экономического союза Олег Витковский.

Открытию турецкого консульства в Челябинске может поспособствовать саммит ШОС. Он пройдет на территории города в 2020 году. Турция — страна-наблюдатель, которая видит перспективы в участии в организации сотрудничества. Крепкие связи с одним из лидеров ШОС — важный шаг к этой цели. Для Челябинска же консульство — возможность привлечь иностранный бизнес.

Екатеринбург все делает, чтобы перетянуть такие вещи на свою территорию. Консульство бывает не в каждом городе. Скорее всего, его не будет в Екатеринбурге и Кургане. Это, как минимум, заявка на федеральный округ. Резидентам Турции будет легче действовать через консульство, так что знакомство с Уралом будет начинаться через город, где консульство есть. Это хорошая точка входа, одно окно, и хотелось бы, чтобы окно прорубили к нам. В результате возрастет деловая активность с Турцией. Речь не обязательно про инвестиции, но про хозяйственные связи, расширение узнаваемости Челябинской области. — прокомментировал радио «Business FM Челябинск» руководитель проекта «ПроПуск» Станислав Твердохлеб.

Переговоры с Турцией намечены на конец мая. Сейчас Челябинская область и представители Уральского экономического союза готовятся к ним.

Напомним, что турецкие инвесторы намеревались вложиться в строительство конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. Однако по обоюдному согласию работа над проектом продолжилась с другим инвестором.

Добавим, что сейчас консульства Турции есть в Казани, Новороссийске (Краснодарский край) и Санкт-Петербурге, а посольство Турецкой Республики располагается в Москве. В Челябинске же сейчас расположены консульства Италии и Венгрии.

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