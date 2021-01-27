Константин Райкин приехал на прощание с Александром Федоровым

Сегодня в Театре оперы и балета прощаются с председателем Совета директоров группы ЧТПЗ

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В эти минуты в Челябинском театре оперы и балета с соблюдением всех противоэпидемических ограничений проходит торжественная церемония прощания с Александром Федоровым. На похороны легендарного директора прибыли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель ЗСО Владимир Мякуш, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области, владелец ТМК Дмитрий Пумпянский, глава РМК Игорь Алтушкин, а также народный артист России Константин Райкин, с которым Александр Анатольевич был дружен.

Попрощаться с директором пришли и руководители челябинских промышленных предприятий, много лет знавшие Александра Анатольевича, и сотрудники Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного завода, входящего в Группу ЧТПЗ.

Сегодня в 14:59 заводы группы ЧТПЗ в Челябинске и Первоуральске на минуту погрузятся в тишину, а в 15:00 дадут прощальный гудок, провожая в последний путь руководителя, металлурга и замечательного человека Александра Федорова.

Съемки на церемонии прощания по просьбе семьи запрещены. Александра Федорова отпоют в Свято-Симеоновском храме, похоронят на Митрофановском кладбище.

О друге, коллеге, одном из главных промышленников региона специально для Первого областного информационного агентства рассказали его близкие.

Видео: документальный фильм «Александр Федоров. Белый директор», снятый к 60-летию директора.























