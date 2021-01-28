В Челябинской области усилили общественный контроль за расходованием бюджета

Депутаты Заксобрания региона приняли законы о народных обсуждениях

На заседании Заксобрания Челябинской области приняли законы, утверждающие проведение общественных обсуждений проекта областного бюджета и отчета о его исполнении. Раньше по этим вопросам проводились только публичные слушания.

Как отметил в докладе первый заместитель председателя регионального Заксобрания Александр Лазарев, в условиях пандемии общественные обсуждения будут проводится в дистанционном формате.

«Подготовлен новый порядок общественных слушаний и публичных слушаний. Общественное обсуждение предполагает размещение проектов на сайте законодательного собрания и получение обратной связи от них в письменной или электронной форме без их личного участия. Это не приводит к большому скоплению людей, что актуально во время пандемии», — сообщил Александр Лазарев.

Напомним, в прошлом году депутаты ЗСО приняли закон об инициативном бюджетировании. С 1 января жители Челябинской области могут поучаствовать в распределении средств регионального бюджета для решения острых проблем на местах. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей. Для участия нужно подать заявку в срок до 1 марта. Проекты в адрес администраций населенных пунктов могут направить группа граждан численностью от 10 человек, проживающих в одном муниципалитете и в возрасте от 16 лет, органы территориального общественного самоуправления, старосты сёл.