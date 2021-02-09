Кому в Челябинске не идти в школу 9 февраля

Для кого во вторник отменили занятия из-за морозов





«9 февраля отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 4 классы первой и второй смены», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска.



Об отмене занятий в школах Магнитогорска читайте в



Ночь на среду, 10 февраля, будет еще морознее. Решение об отмене занятий мы обязательно продублируем на нашем сайте.



О погоде во вторник, 9 февраля, на территории всей Челябинской области читайте по





Еще с вечера в областном центре сильно похолодало. В пять утра в городе, по оценкам синоптиков, было −24 градуса. Но сильный ветер создает ощущение, что на улице −34. Из-за этого отменили занятия в школах.Об отмене занятий в школах Магнитогорска читайте в отдельном материале.Ночь на среду, 10 февраля, будет еще морознее. Решение об отмене занятий мы обязательно продублируем на нашем сайте.О погоде во вторник, 9 февраля, на территории всей Челябинской области читайте по этой ссылке.