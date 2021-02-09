Еще с вечера в областном центре сильно похолодало. В пять утра в городе, по оценкам синоптиков, было −24 градуса. Но сильный ветер создает ощущение, что на улице −34. Из-за этого отменили занятия в школах.
«9 февраля отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 4 классы первой и второй смены», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска.
Об отмене занятий в школах Магнитогорска читайте в отдельном материале.
Ночь на среду, 10 февраля, будет еще морознее. Решение об отмене занятий мы обязательно продублируем на нашем сайте.
О погоде во вторник, 9 февраля, на территории всей Челябинской области читайте по этой ссылке.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом