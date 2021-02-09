Из-за мороза в школах Магнитогорска отменили занятия 9 февраля

Но кое-кто все же учится

«Во вторник, 9 февраля, в связи с низкой температурой воздуха в школах Магнитогорска отменяются занятия для учеников с первого по седьмой классы первой смены»,

— сообщает администрация города.