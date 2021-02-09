После оттепели морозы вернулись на всю территорию Челябинской области. Из-за этого в школах снова отменяют занятия. Не стал исключением и Магнитогорск.

«Во вторник, 9 февраля, в связи с низкой температурой воздуха в школах Магнитогорска отменяются занятия для учеников с первого по седьмой классы первой смены», — сообщает администрация города.
В областном центре во вторник, 9 февраля, не учится начальная школа. Причем занятия отменили как в первую, так и во вторую смену.

Прогноз погоды на вторник, 9 февраля, читайте по этой ссылке.