После оттепели морозы вернулись на всю территорию Челябинской области. Из-за этого в школах снова отменяют занятия. Не стал исключением и Магнитогорск.
«Во вторник, 9 февраля, в связи с низкой температурой воздуха в школах Магнитогорска отменяются занятия для учеников с первого по седьмой классы первой смены», — сообщает администрация города.
В областном центре во вторник, 9 февраля, не учится начальная школа. Причем занятия отменили как в первую, так и во вторую смену.
Прогноз погоды на вторник, 9 февраля, читайте по этой ссылке.
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