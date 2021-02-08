Похолодание до -33 градусов и метели прогнозируют в Челябинской области

В областном центре будет чуть теплее и без осадков

Предстоящая ночь в Челябинской области ожидается очень холодной. По данным синоптиков, столбики термометров опустятся до −33 градусов. Также ожидается порывистый ветер. Днем во вторник, 9 января, будет чуть теплее. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на вторник в регионе похолодает до −23, −28 градусов, при прояснении ожидается до −33 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метели. Днем будет чуть теплее — до −18, −23 градусов, в низинах синоптики прогнозируют до −26 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой снег, метели. Ветер западный, северо-западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на вторник столбики термометров опустятся до −26, −28 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем воздух прогреется незначительно: по данным гидрометеоцентра, ртутные столбики покажут −20, −22 градуса. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный от 9 до 14 метров в секунду.

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