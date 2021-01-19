Для кого в школах Челябинска отменили занятия из-за мороза 19 января

В пять утра в городе было −26 градусов

В Челябинской области уже вторую неделю держатся нешуточные морозы. Кое-где в территориях минувшей ночью столбик термометра опускался до −33 градусов. Но в самом Челябинске было теплее. На пять утра синопитки сообщают о температуре −26 градусов. Для кого отменили занятия в школах?

«Занятия в школах города отменены для учеников с 1 по 4 класс первой смены», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска.



Напомним, эта морозная ночь не последняя на Южном Урале. Существенное понижение температуры ожидают в ночь на субботу, 23 января. Столбик термометра может снова опуститься до −26 градусов. А в ночь на следующий понедельник, 25 января, в областном центре может похолодать до −33.

Информация по второй смене будет дана после 11.00.

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