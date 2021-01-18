В Челябинской области вновь ожидается похолодание до -33 градусов

Несмотря на ночные морозы днем в некоторых городах области будет довольно тепло

19 января в Челябинской области вновь похолодает до −33 градусов. Днем в некоторых городах будет довольно тепло — столбики термометров поднимутся до −6 градусов. Не обойдется и без осадков. Подробнее о том, чего ждать от погоды южноуральцам во вторник, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 19 января синоптики прогнозируют в Челябинской области до −23, −28 градусов. В горах температура опустится до −33 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. Днем ртутные столбики поднимутся до −12, −17 градусов, на крайнем западе потеплеет до −6, −11 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег, на западе до умеренного. Ветер западный с переходом на восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске 19 января погода будет такой же, как сегодня, правда, в ночь на вторник похолодает до −28 градусов. Днем ожидается −14, −16 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду.