До -35 градусов похолодает в Челябинской области

В областном центре осадков не ожидается, в других муниципалитетах возможен небольшой и даже умеренный снег

Сегодня утром, 10 февраля, в Челябинской области возможно похолодание до −35 градусов. Также синоптики вновь прогнозируют порывистый ветер. Днем будет значительно теплее. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в регионе ожидается −23, −30 градусов, в низинах похолодает до −35 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Днем столбики термометров поднимутся до −13, −18 градусов, в низинах будет холоднее — до −23 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег, на юго-западе до умеренного. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, в горах до 13 метров в секунду.

В Челябинске осадков в среду синоптики не прогнозируют. Сегодня утром похолодает до −28, −30 градусов, днем будет чуть теплее — до −16, −18 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.