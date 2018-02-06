/ Кому платить за отопление в Челябинске - решат в прямом эфире на 1obl.tv

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Смена главного поставщика тепла в Челябинске произошла в ноябре, но шум не утихает до сих пор. Все обсуждают новую форму работы: вместо прямого договора с потребителем «УТСК» определили посредников — управляющие компании. УК такому решению не рады, заявляя, что «УТСК» ведет их к банкротству. Теплосетевая компания уверяет, что такой способ работы оптимален для всех. Как обстоят дела на самом деле — объяснят во время прямой трансляции из Общественной палаты.
К участию в дискуссии приглашены представители Министерства строительства и инфраструктуры, Законодательного Собрания, ГУ «Государственная жилищная инспекция», прокуратуры, Администрации Челябинска, Челябинской городской думы, АО «Уральская теплосетевая компания», ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, а также члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.
Круглый стол по вопросу расчетов с «УТСК» состоится 7 февраля. Все происходящее в Общественной палате будет транслироваться в онлайн-режиме на сайте «Онлайн ТВ» и в официальных группах сайта «Первый областной» в соцсетях. Трансляция начнется в 14:00.
В минувший уик-энд 3 и 4 февраля в Германии завершился первый Европейский Кубок президента Всемирного тхэквондо среди детей. Город Зиндельфинген принял порядка 1300 спортсменов из 34 стран мира. Медали престижного турнира юные тхэквондисты разыграли среди трех возрастных групп: 2004–2006 (кадеты), 2007–2009 (младшие кадеты) и 2010–2012 (дети) годов рождения. Стоит отметить, что среди кадетов борьба шла за прямые именные путевки на предстоящее первенство Европы в этом возрасте, которое пройдёт в конце октября 2018 года в г. Лиепае (Латвия).
Южный Урал направил в Германию десяток участников, тхэквондисты упорно боролись за право представлять Россию на первенстве Континента среди кадетов. Результатом стали сразу две золотые медали и именные путевки на престижный турнир, заработанные вчера, 4 февраля, во второй день состязаний. Челябинские спортсмены Валерия Акиншина и Георгий Таран стали победителями первого Европейского Кубка президента Всемирного тхэквондо в своих весовых категориях среди спортсменов 2004-2006 годов рождения. Теперь ребятам предстоит большая работа по подготовке к первенству Европы среди кадетов.
13-летняя Валерия Акиншина, воспитанница Александра Коптеева из спортивной школы «Корё», выступала в весе до 29 кг среди девушек. Тхэквондистка успешно провела 4 боя. Валерия выиграла встречи с соперницами из Греции, Франции и Украины, а в финале уверенно взяла верх над представительницей Бельгии – 11:4, став чемпионкой Кубка президента.
Автором второй медали высшей пробы стал ученик заслуженного тренера России Михаила Пузикова и Александра Никифорова Георгий Таран. Воспитанник спортшколы «Юность-Метар» выступал в весе свыше 65 кг среди юношей. Он успешно провел 3 боя. Самым трудным выдался стартовый поединок с соперником из Греции, который челябинец выиграл, взяв первым «золотой балл». Далее Георгия уже было не остановить. Хозяина кортов во втором бою он превзошел со счетом 23:3, а финал с тхэквондистом из Швейцарии Таран завершил так же в разгромным счетом - 18:0.
Таким образом, южноуральсике тхэквондисты летят домой с ценным багажом в две награды высшей пробы.
Анна Тябина, пресс-служба Челябинской областной федерации тхэквондо