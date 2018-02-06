/ Кому платить за отопление в Челябинске - решат в прямом эфире на 1obl.tv

Смена поставщика тепла внесла коррективы в работу со счетами.

Смена главного поставщика тепла в Челябинске произошла в ноябре, но шум не утихает до сих пор. Все обсуждают новую форму работы: вместо прямого договора с потребителем «УТСК» определили посредников — управляющие компании. УК такому решению не рады, заявляя, что «УТСК» ведет их к банкротству. Теплосетевая компания уверяет, что такой способ работы оптимален для всех. Как обстоят дела на самом деле — объяснят во время прямой трансляции из Общественной палаты.

К участию в дискуссии приглашены представители Министерства строительства и инфраструктуры, Законодательного Собрания, ГУ «Государственная жилищная инспекция», прокуратуры, Администрации Челябинска, Челябинской городской думы, АО «Уральская теплосетевая компания», ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, а также члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Круглый стол по вопросу расчетов с «УТСК» состоится 7 февраля. Все происходящее в Общественной палате будет транслироваться в онлайн-режиме на сайте «Онлайн ТВ» и в официальных группах сайта «Первый областной» в соцсетях. Трансляция начнется в 14:00.